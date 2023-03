ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ: ଆଉ ମାଟି ତାଢ଼ିବା ସମୟରେ ଫାଟିବନି ପାଣି ପାଇପ କିମ୍ବା ଛିଡ଼ିବନି କେବୁଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବୁଧବାର ‘କଲ୍ ବିଫୋର୍ ୟୁ ଡିଗ୍‌’ (CBuD) ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ମାଟି ତାଢ଼ିବା ସମୟରେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ପାଇପ, କେବୁଲ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବ। ଖନନ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାତ ଖୋଳୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୟୁଟିଲିଟି ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ତଳେ ଥିବା କେବୁଲ ତାର ଏବଂ ପାଇପ୍ ଆଦିକୁ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷତି ଏଡାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ୟୁନିଅନ୍ (ଆଇଟିୟୁ) ଏରିଆ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଇନୋଭେସନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।

CBuD ହେଉଛି ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାହା ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ, ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେବୁଲ୍ (ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେବୁଲ୍‌) କିମ୍ବା ତାର (ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ତାର ଇତ୍ୟାଦି) କିମ୍ବା କେଉଁ ପାଇପଲାଇନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ସେହି ଖନନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବିଷୟରେ ପଚାରି ପାରିବେ।

#IndiaITU4Innovation | #ITUAtIndia | Shri @narendramodi, Hon'ble PM, will launch "Call Before u Dig" mobile app. The app will facilitate Ease of Doing Business by preventing damages to underground utility assets, reduce business losses and inconvenience to citizens.@PMOIndia pic.twitter.com/ptvMdOCVBU

— DoT India (@DoT_India) March 22, 2023