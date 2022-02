ୟୁକ୍ରେନ ସୈନିକଙ୍କୁ ପୁତିନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ: ରୁଷ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ କଲେ ଡାକରା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ । ୟୁକ୍ରେନର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ କ୍ଷମତା ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁତିନ । ରୁଷର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସହିତ ବୈଠକ ସମୟରେ ସେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି । ନବ ନାଜି ଏବଂ ନିଜର ପରିଜନ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଢାଲ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପୁତିନ । କ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ ଚୁକ୍ତି କରିବା ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ପୁତିନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Russian President Vladimir Putin to Ukrainian military- "Take power into your own hands": Reuters pic.twitter.com/JYdqmNTm4t

— ANI (@ANI) February 25, 2022