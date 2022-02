ଘୋଷଣା ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଟେଷ୍ଟ ଦଳ: ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସିଂହଳୀ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ

କଲମ୍ବୋ: ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛି ୧୮ ଜଣିଆ ଟିମ । ତେବେ ଦଳ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରେ ରହିବେ ଦିମୁଥ କରୁଣାରତ୍ନେ । ସେହିପରି ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭାଙ୍କୁ ଉପଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ । ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ।

Members of the Sri Lanka Test Squad left the country early this morning to take part in the 02 match Test series vs India. 🛫#INDvSL pic.twitter.com/2ngFW6NLDM

