ଓଡିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପଟେନ କୁଲ ମାହି: ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ କି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ?

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି, ଓଡିଶା ରଣଜୀ ଟିମର ଅଧିନାୟକ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ବଦଳି ସାରିଛି । IPLର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଟିମ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟାର । ୨୦୨୨ରେ ଧୋନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଖୁବ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ଅକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛି ଚେନ୍ନାଇ ।

From trials to all reals! 📈

Super Subhranshu is set to R🦁AR! #WhistlePodu #Yellove 🦁💛 @SubhranshuSena1 pic.twitter.com/NhKMm0ILPf

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 18, 2022