ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ Captain ରୋହିତ! ପିଙ୍କ ବଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଅଜବ କାରନାମା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । କାନଭେରାରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର-୧୧ ବିପକ୍ଷରେ ଡେ-ନାଇଟ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏହି ବିଜୟ ସହ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଏକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ପରର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

କାନଭେରା ଟେଷ୍ଟରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଏକ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ୱାର୍ମ-ଅପ୍ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ ପରେ ଅଦିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରଫି ନେଇ ସେ ସିଧା ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏମିତି କରି ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏକ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । କାରଣ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ତଥା ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତକୁ ଟ୍ରଫି ଦିଆଯାଉଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏମ.ଏସ ଧୋନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଏହାକୁ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏହି ନିୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଏହି ଟ୍ରଫି ହର୍ଷିତ ରାଣା କିମ୍ବା ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ହାତକୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Captain Rohit Sharma with The trophy in his style…🥶💞🔥#RohitSharma𓃵 pic.twitter.com/naBleyX2gq

— Rohit Sharma (@ROHITSH8795922) December 1, 2024