iPhone ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଝଟକା ! ଏହି ତାରିଖରୁ ଚାଲିବନି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅସନ୍ତା ବର୍ଷ iPhone ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା । କିଛି iPhoneରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହାର ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ଡବଭରଗ୍ଧବସଦ୍ଭଲକ୍ଟ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଶେୟାର କରିଛି ।

ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ Wabetainfo ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ଲେଖିଛି, ‘ମେ ୨୦୨୫ରୁ ପୁରୁଣା iOS ଭର୍ସନ ଏବଂ ସଚଷକ୍ଟଦ୍ଭର ମଡେଲ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । iOS 15.1 ରୁ ପୁରୁଣା ଭର୍ସନ ଯେପରି iPhone 5s, iPhone 6 ଏବଂ iPhone 6 Plus ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ।’ Wabetainfo ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶେୟାର କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଲେଟେଷ୍ଟ iOS ଭର୍ସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ସକୁ ଯାଇ ଜେନେରାଲ ତା ପରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅପଡେଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ସହଜରେ ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ । Wabetainfoର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଏବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ iOSର ଲେଟେଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଟା ଭର୍ସନ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।

WhatsApp to drop support for older iOS versions and iPhone models starting May 2025!

WhatsApp will stop supporting versions older than iOS 15.1 affecting users with iPhone 5s, iPhone 6, and iPhone 6 Plus.https://t.co/rp77DJ7h27 pic.twitter.com/isliFb4mo8

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 2, 2024