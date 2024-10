T-20 କ୍ରିକେଟରେ ମହାରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ Captain ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର: ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ବଟଲର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଦମଦାର ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ସହ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାରତକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହେବା ସହ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ । ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୧୪ଟି ବଲରୁ ୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୨୦୭.୧୪ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । ଏହାସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଜୋସ୍ ବଟଲରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ମହାରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ।

ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ୩ଟି ଛକା ମାରିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବା ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ମ୍ୟାଚ ପରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଛକା ସଂଖ୍ୟା ୧୩୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହାସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୀମିତ ଓଭର ଅଧିନାୟକ ଜୋସ୍ ବଟଲରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ । ବଟଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୧୩୭ଟି ଛକା ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

