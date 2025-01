ଗ୍ରାଜୁଏଟଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିଛି CBSE, ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ : ଏହିପରି ହେବ ଚୟନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ । ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାନଦାର ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି । ବୋର୍ଡ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଜାରି କରିଛି । ଏହି ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି । ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ https://www.cbse.gov.in/cbsenew/cbse.htmlକୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୩୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ । ଶେଷ ତାରିଖ ପରେ କୌଣସି ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ।

ସିବିଏସଇ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୪୨ଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଦବୀ ଏବଂ ୭୦ଟି ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ । ଜେଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଅତି କମରେ ୧୮ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ।

ସେହିପରି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ୩୦ ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଭଲଭାବେ ପଢିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ ଯଦି ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ କୌଣସି ଭୁଲ ମିଳେ ତେବେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଏହା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ ।

ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା: ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ । ସେହିପରି ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିବା ଉଚିତ । ଏହା ସହ ଟାଇପିଂ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।

କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ?

-ସିବିଏସଇ ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ – cbse.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

– ହୋମପେଜରେ, ‘Latest@CBSE’ ସେକ୍ସନ ଅଧୀନରେ ‘Online Application for Direct Recruitment for the post of Superintendent and Junior Assistant’ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

-ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପ୍ରବେଶ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ।

-ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ।

-ଆବେଦନ ଫିସ୍ ପୈଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ । ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।