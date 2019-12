ଆପ୍ ଜରିଆରେ ହେବ NPRର ଜନଗଣନା: ଜାଭେଡ଼କର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୨୪ ।୧୨: ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ(ସିଏଏ) ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାଗରିକ ରେଜିଷ୍ଟର (ଏନଆରସି)କୁ ନେଇ ଦେଶରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ରେଜିଷ୍ଟର ବା ଏନପିଆରକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଏନପିଆର ଅପଡେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏନପିଆରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୮୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ୨୦୨୦ ଏପିଲ ମାସରୁ ଏହା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

Government Sources: Armed forces will fall under ambit of Dept of Military Affairs which will have appropriate expertise to manage military affairs. Chief of Defence Staff will head it.

The Dept of Military Affairs will have appropriate mix of civilian and military officers https://t.co/gcSkoeaAca

— ANI (@ANI) December 24, 2019