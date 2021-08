ଅଫଗାନ୍ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମୋଦୀ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନି ମାନେ କବଜା କରିବା ପରେ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ତୀଖ୍ନ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସଙ୍କଟ ଦିଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଜଣାଇବାକୁ ସମସ୍ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ତଥା ଆଗକୁ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ।

ଏନେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଟୁଇଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଟୁଇଟ୍ ରେ ସେ ଏହା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖଚବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପଟେଲ୍ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗାମୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

In view of developments in Afghanistan, PM @narendramodi has instructed that MEA brief Floor Leaders of political parties.

Minister of Parliamentary Affairs @JoshiPralhad will be intimating further details.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 23, 2021