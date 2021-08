ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରକୁ ସାମ୍ପେନ କର୍କ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଦର୍ଶକ; ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟର ମକ୍କା ଲର୍ଡସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାତିଆଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ମନରୁ ଲିଭିନଥିବା ବେଳେ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ସମାନ ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭାରତୀୟ ଦଳର ଓପନର କେ ଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରକୁ ସାମ୍ପେନ କର୍କ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ରାହୁଲ ଫିଲଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ଏକାଧିକ ସାମ୍ପେନ କର୍କ ରାହୁଲଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସିଥିଲା ।

ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ରାହୁଲ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ରାହୁଲଙ୍କ ୧୨୯ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ୮୩ ରନ ବଳରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସମ୍ମାନଜନକ ୩୬୪ ରନ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ରାହୁଲ କର୍କ ଉଠାଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡିଥିଲେ । ଏପରିକି କୋହଲି ଏହାକୁ ଫୋପାଡିବା ପାଇଁ ଇସାରା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଷଷ୍ଠ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅପମାନ ଜନକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏକାଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କାରୀ ଫ୍ୟାନ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

#Kohli mass 🔥🔥

Crowd threw something on the ground where KL Rahul is standing !

Kohli signals KL to throw it out of the ground#ENGvIND #Kohli#IndvsEng pic.twitter.com/ZjIRm3JEqj

— Gowtham ᴹᴵ (@MGR_VJ) August 14, 2021