IPL 2022 ପାଇଁ ନିଜର ଲୁକ୍ ବଦଳାଇଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନୀ, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନୀ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୨ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ସିଏସକେ ଏବଂ ଉପ ବିଜେତା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ଏଥିପାଇଁ ସିଏସକେ ଦଳ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି।

ଏହି ସମୟରେ ଧୋନୀ ନୂତନ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଧୋନୀଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୨ରେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଥର ତାଙ୍କର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଧୋନୀଙ୍କ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

