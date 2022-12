ହୀରାବେନଙ୍କ ପରଲୋକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ଭୁୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ୩.୩୦ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମା’ଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ଏହି ଶୋକାକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୱିଟ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସକାଳ ୯.୨୬ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କରି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାତା ହୀରାବେନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ । ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପ୍ରର୍ଥନା ଶୋକସନ୍ତପ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି । ଓମଶାନ୍ତି’ ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗରେ ସାରା ଦେଶ ଶୋକ ମନାଉଛି ।

Deeply saddened to hear about the demise of #HeerabenModi, mother of Prime Minister Shri @narendramodi ji. My thoughts and prayers are with the bereaved family members and friends during this hour of grief. #OmShanti.

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) December 30, 2022