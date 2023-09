Comic Booksରୁ ନିର୍ବାଚନର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ ପିଲା: ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ରିଲିଜ କଲେ ପୁସ୍ତକ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିଲାମାନେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ହେବେ ସତର୍କ ଏବଂ ସଚେତନ । ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଆଣିବା ସହ ଏହାକୁ ନେଇ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ରୁଚିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବ୍ୟଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ(Comic Books) ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ । କାର୍ଟୁନ ତଥା ବ୍ୟଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଣିକି ପିଲାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ୨ଟି ପୁସ୍ତକ ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି ।

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ, ମତଦାନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟଙ୍ଗପୁସ୍ତକକୁ ହତିଆର କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ । ପ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଚାଚା ଚୌଧୂରୀ, ସବୁ, ରାକା, ଧମାକା ସିଂହ, ବିଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ୧୦ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟର(X)ରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକର ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ମତଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ।

Chacha Chaudhary, Sabu, Raaka,Dhamaka Singh, Billoo & other comic characters will now create awareness amongst children about elections.

In an unique initiative, the comic book, "Chacha Chaudhary aur Chunavi Dangal", published by Pran Comics, was released by the Commission today pic.twitter.com/zpCsYJEkSf

— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) September 20, 2023