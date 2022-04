ସୀମାରେ ଚାଇନାର ନୂଆ ଚାଲ; ଏଲଏସି ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ କଲା ତିନୋଟି ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର

ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସୀମାରେ ଚାଇନା ତାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜାରି ରଖିଛି । ଲଦାଖ ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ହ୍ରଦରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଏବେ ଚାଇନା ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଚୁସୁଲ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ କାଉନସିଲର ଏହି ଦାବି କରିବା ସହିତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଚୁସୁଲର ଏହି କାଉନସିଲର କନଚୋନ ଷ୍ଟାନଜିନ୍ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ” ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ହ୍ରଦରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଇନା ତିନୋଟି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର କରିଛି । ଏହା କଣ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନୁିହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୧୧ଟି ଗାଁରେ ୪ଜି ସେବା ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି’ ।

ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଟାୱାର ଭାରତୀୟ ପାଶ୍ୱର୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପଇଁ ବ୍ୟହାର କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ସହିତ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନା ଏହାର ପାଶ୍ୱର୍ରେ ତିବ୍ର ଗତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ବିକାଶ କରୁଛି । ଭାରତ ସରକାର ଚାଇନା ପରି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାଶ୍ୱର୍ରେ ଅଧିକ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ୪ଜି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।

After completing the bridge over Pangong lake, China has installed 3 mobile towers near China's hot spring very close to the Indian territory. Isn't it a concern? We don't even have 4G facilities in human habitation villages. 11 villages in my constituency have no 4G facilities. pic.twitter.com/4AhP4TYVNY

— Konchok Stanzin (@kstanzinladakh) April 16, 2022