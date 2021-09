ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଗିରଫ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ

ରାୟପୁର: ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାପା ନନ୍ଦ କୁମାର ବଘେଲ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କୁ ରାୟପୁର ଅଣାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ।

Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel's father Nand Kumar Baghel who has been arrested over his alleged derogatory remarks against Brahmins is being produced before a court in Raipur. pic.twitter.com/i2GAJaF066

— ANI (@ANI) September 7, 2021