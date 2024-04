(Video) ମଝି ଆକାଶରେ ଦୁଇ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା: ଫ୍ଲାଇଟ କ୍ରାସରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୌସେନା ପରେଡ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା । ମଝି ଅକାଶରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ବିମାନ କ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମାଲେସିଆର ଲୁମୁଟ ନାଭାଲ ବେସରେ ମଝି ଆକାଶରେ ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ନୌସେନା ପରେଡ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ବିମାନ କ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ବିମାନରେ ମୋଟ ୧୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ।

At least 10 people k1lled when two military helicopters collided midair in Lumut, #Malaysia. pic.twitter.com/gR45qrwjVZ

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) April 23, 2024