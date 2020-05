ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ଦେଖାଯିବ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ବାକି

ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବହୁ ରହସ୍ୟମୟ । ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏବେଠାରୁ ଠିକ୍ ୨୪ ରୁ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆକାଶରେ ଆତସବାଜିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଦେଇ ଧୂମକେତୁ ଗତି କରିବ । ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଟେଲିସ୍କୋପ ବିନା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ । ତେବେ ମେ ମାସରେ ଏହା ଦୁଇଥର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଗୋଟିଏ ମେ ୧୩ରେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୮.୩୩ କିଲୋମିଟର ଦେଇ ଗତି କରିବ, ଯାହାର ନାମ କୋମେଟ ସ୍ୱାନ୍ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ମେ ୨୩ ରେ କୋମେଟ ଏଟଲସ ପୃଥିବୀ ଦେଇ ଗତି କରିବ । ତେବେ କୋମେଟ ସ୍ୱାନ୍ ସେହିଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଭୂ-ମଧ୍ୟ ରେଖାର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛନ୍ତି ।

I am VISIBLE to the naked eye! I am 85,148,228 km away from Earth and my current magnitude is 5.5. You can spot me near the Pisces constellation.

Please retweet and spread the word!#comet #cometc2020f8 #cometSWAN #C2020F8 #FollowTheComet

— Comet SWAN (@c2020f8) May 12, 2020