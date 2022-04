ବଢୁଛି ଡିଜେଲ ଦର, ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ଭିତ୍ତିରେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦ ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ପୁର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ତେଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଳାୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଲୋମିଟର ପିଛା ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୨ ପଇସାରେ ପହଁଞ୍ଚିଛି । ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବସ୍ ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ପିଛା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୬ ପଇସାରେ ପହଁଞ୍ଚିଛି । ଡିଲସ୍କ ବସ୍ ପାଇଁ ୪ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କିଲୋମିଟର ପିଛା ଏକ ଟଙ୍କା ୩୫ ପଇସାରେ ପହଁଞ୍ଚିଛି । ଏସି. ଡିଲକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ୪ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କିଲୋମିଟର ପିଛା ୧ଟଙ୍କା ୬୩ ପଇସାରେ ପହଁଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ ବସ୍ ପାଇଁ ୬ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କିଲୋମିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ୪୭ ପଇସାରେ ପହଁଞ୍ଚିଛି ।

𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐄 – Please find the revised bus fare due to hike in diesel price from Bhubaneswar to different towns for different category of buses w.e.f.𝟏𝟖.𝟎𝟒.𝟐𝟐 below 👇.@CTOdisha pic.twitter.com/5Dn5Y6QSxL

