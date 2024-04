କଂଗ୍ରେସ ଜାରି କଲା ୧୦ମ ଓ ୧୧ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା: ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୬ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ମାସ ୧୯ ତାରିଖରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦେଶରେ ୭ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହାପରେ ଜୁନ ମାସ ୪ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ । ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଭନ୍ନ ଦଳମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହିଁ । ଦଳ ଗତ ମାସ ୨୭ରେ ୮ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ୨୯ରେ ୯ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ତା’ର ୧୦ମ ଓ ୧୧ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ।

୧୦ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆକୋଲା ଆସନରୁ ଡ. ଅଭୟ କାଶୀନାଥ ପାଟିଲ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ୱାରାଙ୍ଗଲରୁ କାଦିୟାମ କାବ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ । ସେହିପରି ୧୧ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୪ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୧୭ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ୫ଟି, ବିହାରର ୩ଟି, ଓଡ଼ିଶାର ୮ଟି ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

Congress releases a list of candidates for the upcoming Lok Sabha Elections.

Abhay Kashinath Patil to contest from Akola, Maharashtra and Kadiyam Kavya to contest from Warangal, Telangana. pic.twitter.com/34hMDeg3ia

— ANI (@ANI) April 1, 2024