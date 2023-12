ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିବା ନେଇ ବର୍ଷିଲା କଂଗ୍ରେସ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ କହିଲେ-ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିଲମ୍ବନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉଭୟ ସଂସଦରୁ ୧୪ ଜଣ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ‘ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିଲମ୍ବନ’ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ସଂସଦର ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ସମୁଦାୟ ୧୩ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଡେରେକ ଓ’ବ୍ରାଇନଙ୍କୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ସଂସଦରୁ ୧୫ ଜଣ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିଲମ୍ବନ।

ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ ଯେ, “ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ’ଣ? ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଅପରାଧ କି? ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅପରାଧ କି? ଏହା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନର ସେହି ଦିଗକୁ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହଲମାର୍କ ପାଲଟିଛି? ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀପ ଧନଖରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ୨୬୭ ଅଧୀନରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ୍।

ସେ ଏହି ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂସଦରେ ‘ଭାରତ’ (ମିଳିତ ମଞ୍ଚ) ର ଗଠନକାରୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ମୁଁ ଏହି ମତକୁ ଆସିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନିୟମ ୨୬୭ ଅନୁଯାୟୀ ଉଠାଯିବ। ” ନିୟମ ୨୬୭ ଅନୁଯାୟୀ, ଥରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଗ୍ରହଣ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।

