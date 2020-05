ଦୁଇ ହୋମଗାର୍ଡ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଗଂଜାମ, ୨୭/୫(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨ ହୋମ୍‌ଗାର୍ଡ ଙ୍କର କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍‌ ଆସିଛି। ଏନେଇ ଟ୍ବିଟ୍‌ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି । ପୋଲସରା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଦୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ।

ଜଗନ୍ନାଥପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ୨ ଜଣ ପାରଳା ମହାରାଜା ଓ ଟାଟା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିିିଛି ।

Two home guards as our frontline worriers of Polasara PS who wr engaged in duty at Jagannathpur railway station & TMCs r detected COVID19 positive & they hv bn undergoing treatment in Parala Maharaja COVID Hospital & TATA COVID Hospital, Sitalapali.Wishing them for quick recovery

