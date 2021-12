ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ କୋଭିଡ୍ ଟିକା, ହୁ’ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟିକାକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିକାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାନ ସିଗନାଲ୍ ମିଳିସାରିଛି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକା ଦିଆଯିବାର ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଯାଇଛଇ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସିରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଭାକସିନ୍ କୋଭୋଭାକ୍ସ କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି । ତେବେ ସିରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏହି ଟିକାକୁ ନୋଭାଭାକ୍ସର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଧୀନରେ ତିଆରି କରିବ । କୋଭିଡ୍ ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱରେ ଡବ୍ଲୁଏଚଓ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହା ହେଉଛି ନବମ ଭାକସିନ୍ ।

ଡବ୍ଲୁଏଚଓ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଅଦାର ପୁନାୱାଲା ଟୁଇଟ୍ କରି ଖୁସି ଜାହିର୍ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସିରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏହି ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନୋଭାଭାକ୍ସ, ହୁ’ ଓ ଗାଭି ସହିତ ଏଲାଇନ୍ସ କରିଛି । ପୁନାୱାଲା ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଭାକସିନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ବି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଟିକା ୩ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ।

This is yet another milestone in our fight against COVID-19, Covovax is now W.H.O. approved for emergency use, showing excellent safety and efficacy. Thank you all for a great collaboration, @Novavax @WHO @GaviSeth @Gavi @gatesfoundation https://t.co/7C8RVZa3Y4

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) December 17, 2021