ଟ୍ୱିନି ସିଟିରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସମସ୍ତ ସପିଂ ମଲ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୪ା୩(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ । ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୮ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଟ୍ୱିନି ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ସମସ୍ତ ସପିଂ ମଲ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ସପିଂ ମଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ।

As per Section 35 of the Odisha Urban Police Act Commissioner of Police has ordered all Malls in the twin Cities of Bhubaneswar-Cuttack to remain closed till 31 March 2020. The order will come into effect from 16 March 2020.@SarangiSudhansu@DCP_CUTTACK @dcpbbsr

— COMMISSIONERATE POLICE (@cpbbsrctc) March 15, 2020