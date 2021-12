ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି: ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଦର ପୁନାୱାଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭାଭାକ୍ସକୁ ମିଳିଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅନୁମତି । ଓମିକ୍ରନ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ‘ହୁ’ ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭାଭାକ୍ସକୁ ଜରୁରୀକଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଅନୁମତି ଦେଇଛି । ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅଦର ପୁନାୱାଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଏହି କୋଭାଭାକ୍ସ ଭାକ୍ସିନ୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କୋଭାଭାକ୍ସ ଭାକ୍ସିନକୁ ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନୋଭାଭାକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସହ ମିଶି ତିଆରି କରିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାଏଲରେ ଭାକ୍ସିନ୍ ସଫଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଛି, ଏହି କାରଣରୁ ୯ମ ଟିକାକୁ ‘ହୁ’ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଦର ପୁନାୱାଲା । ‘ହୁ’ର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭାକ୍ସିନ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ଫାଇଦା ହେବ ଏବଂ ସେଠାରେ କମ୍ ସମୟରେ ତ୍ୱରିତ ଟିକାକରଣ ହୋଇପାରିବ ।

This is yet another milestone in our fight against COVID-19, Covovax is now W.H.O. approved for emergency use, showing excellent safety and efficacy. Thank you all for a great collaboration, @Novavax @WHO @GaviSeth @Gavi @gatesfoundation https://t.co/7C8RVZa3Y4

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) December 17, 2021