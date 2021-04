ପୋଲିସ୍ କରୁଛି ସାବାଡ, ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅମାନିଆ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦ା୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର କୋଭିଡ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ କିଛି ଅମାନିଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନୁନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଖାସ୍ କରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ତେଣୁ ଓଡିଶା ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କୋଭିଡ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳିପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛି ପୋଲିସ୍ । ଯେଉଁଠାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହୁନି ଓ ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଠାରୁ ୩୮ ଲକ୍ଷ ୯୮ ହଜାର ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଗତ ୩ ଦିନରେ ୯୮ ଲକ୍ଷ ୬୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୧୨ ହଜାର ୧୪୫ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

On third day of the special Covid enforcement drive, Odisha Police acted against 12145 violators of mask usage and social distancing rules and collected fine of Rs. 38, 98, 250/- in last 24 hours. pic.twitter.com/JMCeKuu42Y

— Odisha Police (@odisha_police) April 10, 2021