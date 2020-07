ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଜାଳିଦେଲେ ୫୦ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଶବ, ତାତିଲେ ଲୋକ

ସାରାଦେଶରେ ଏବେ କରୋନା କବଜାରେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୫୦ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଶବକୁ ପୋଡି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ତେବେ ଏହି ମାମଲା ଜୁନ ୨୧ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଇଏନଆଇ ସ୍ମଶାନରେ ସାମୂହିକ ଶବଦାହ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିରୋଧୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲୁଚାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।

Shocking😳

On 21st July, the reported #Corona deaths are said to be 7 by Govt whereas more than 30 bodies were cremated at ESI graveyard only

The govt from the beginning itself providing us wrong statistics to hide their incapability in controlling the virus #KCRFailedTelangana pic.twitter.com/iFDgf57yYv

— Danasari Anasuya (Seethakka) (@seethakkaMLA) July 22, 2020