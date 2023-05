ଅହମଦାବାଦ: ରବିବାର ହେବାକୁ ଥିବା ଅଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଋଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ରିଜର୍ଭ ଡେ’ ସୋମବାର (ମେ ୨୯ ତାରିଖ)ରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ରବିବାର ଖେଳ ନହେବା କାରଣରୁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଋଦ୍ଧ ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ତେବେ ଦୁର ଦୁରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବଦଳରେ କିଛି ହୋଟେଲ୍‌ରେ ରହିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ଏବେ ଏହି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

It is 3 o'clock in the night when I went to Ahmedabad railway station, I saw people wearing jersey of csk team, some were sleeping, some were awake, some people, I asked them what they are doing, they said we have come only to see MS Dhoni @IPL @ChennaiIPL #IPLFinal #Ahmedabad pic.twitter.com/ZJktgGcv8U

— Sumit kharat (@sumitkharat65) May 28, 2023