ହ୍ୟାକରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ SBI, PNB ଗ୍ରାହକ: ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି SOVA ଭାଇରସ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାକରମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭାଇରସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ଭାଇରସ୍ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଭାଇରସ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବିଆଇ, ପିଏନବି ଏବଂ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୋଭା ମାଲୱେୟାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି।

ଏସବିଆଇ ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ, ‘ମାଲୱେର୍ କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୋଭା ଭାଇରସ କ’ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ୍।

SOVA ଭାଇରସ କ’ଣ?

ଏସବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋଭା ହେଉଛି ଏକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆଧାରିତ ଟ୍ରୋଜାନ୍ ମାଲୱେର୍, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଏହି ମାଲୱେର୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ଚୋରି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ନେଟ-ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଆପ୍ସରେ ଲଗ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆକସେସ୍ କରନ୍ତି, ମାଲୱେର୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବିବରଣୀକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥାଏ। ଏହି ଆପ୍ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ।

Don't let malware steal your valuable assets. Always download the trusted apps from reliable sources only. Stay Alert and #SafeWithSBI#SBI #AmritMahotsav #CyberSafety #CyberSecurity #StayVigilant #StaySafe pic.twitter.com/NwAfUle36V

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 22, 2022