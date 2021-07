ଉବୁଟୁବୁ ମାୟା ନଗରୀ; ରାସ୍ତା ଘାଟ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ, ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବାତିଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇରେ ଶୁକ୍ରବାରରୁ ଲଗାତର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଫଳରେ ମୁମ୍ବାଇର ରାସ୍ତା ଘାଟ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଯାଇଛି । ଯଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ରେଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Mumbai | Roads waterlogged in Gandhi Market area following incessant rainfall. pic.twitter.com/xp8hZDA6TJ

ତେବେ କୋଭିଡ୍-୧୯କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ମୁମ୍ବାଇରେ ସକାଳ ୭ ଟା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ୩୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାବ କହିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Maharashtra: Parts of Mumbai face waterlogging, following heavy rainfall this morning. Visuals from Wadala

Regional Meteorological Centre, Mumbai predicts "light to moderate rain in city & suburbs with possibility of heavy rainfall at isolated places" for next 24 hours. pic.twitter.com/wPgOZUukms

