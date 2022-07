(Video) ହଠାତ୍ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ସ୍କୁଲ ବସ, ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ୨୧ ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ବାଇକ, କାର, ବସରେ ଅଚାନକ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ । ଏପରିସ୍ଥଳେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ । ତେବେ ଆଜି ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ବସରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ବସରେ ୨୧ ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ।

ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏହି ବଡ଼ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାଲଭାରତୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲର ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିଲା ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ । ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଦମକଳ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନିଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା । ତେବେ ନିଆଁ ଝଲକ ଏତେ ବେଶି ଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ୩ଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନିଅାଁର ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୨.୧୫ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଜଳୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।

A school #bus caught fire in the #Delhi afternoon, a fire department official said.

A WagonR car, which was parked just next to the ill-fated bus, also caught fire. pic.twitter.com/YEbxremDJ8

— IANS (@ians_india) July 21, 2022