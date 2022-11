Video: ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କଲେ ଏହି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ପଡିଆରେ ହେଲା ଛକ୍କା ଓ ଚୌକାର ବର୍ଷା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁର ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏନ ଜଗଦୀସନ ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫିରେ ୨୭୭ ରନର ଧମାକାଦାର ପାଳି ଖେଳି ନିଜ ନାଁରେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ଜଗଦୀସନ ଏହି ପାଳିରେ ୧୪୧ ବଲ୍‌ର ସାମ୍ନା କରି ୨୫ ଚୌକା ଏବଂ ୧୫ ଛକ୍କା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିବା ସହ ଲଗାତାର ୫ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚାଲିଥିବା ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫିରେ ଅରୁଣାଚଳ ବିପକ୍ଷରେ ଜଗଦୀସନ ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ଜଗଦୀସନ ପ୍ରଥମ ଶତକ ୭୭ ବଲ୍‌ରେ ପୁରଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଏହି ଐତିହାସିକ ପାଳି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଜଗଦୀଶାନ୍ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶତକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଯାହାକି ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ୪୨ ତମ ଓଭରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ୱେ ଏହି ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜଗଦୀଶାନ୍ ଏହି ଇନିଂସ ଖେଳି ଇଂଲଣ୍ଡର ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଆଲିଷ୍ଟେୟାର ବ୍ରାଉନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସରେ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବାବେଳେ ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚରେ ୨୬୮ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଜଗଦୀଶନ୍ ମାତ୍ର ୧୧୪ ବଲରେ ୨୦୦ ରନର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଥମଶ୍ରେଣୀ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ପାଇଁ ଜଗଦେସନ ପ୍ରୀତି ଖାଁଙ୍କର (ପୁଡୁଚେରୀ ବିପକ୍ଷରେ ୨୨୭ ରନ୍) ରେକର୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପାରି ତାମିଲନାଡୁର ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦିନିକିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

🚨 A World Record knock from N Jagadeesan!

He now owns the highest individual score in List A cricket. 🙌 pic.twitter.com/ghBl2x5ywP

— 100MB (@100MasterBlastr) November 21, 2022