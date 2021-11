ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର; ୭ ଘଣ୍ଟା ଶବଗୃହରେ ଫ୍ରିଜରରେ ରହିବା ପରେ ଜୀଅନ୍ତା ମିଳିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ବରେଲୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁରାଦାବାଦରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେଠାରେ ଜଣେ ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶବଗୃହର ଫ୍ରିଜରେ ୭ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୭ ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରିଜରରେ ରଖାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ପାଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ମୁରାଦାବାଦର ନଗର ନିଗମରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମୀ ଶ୍ରୀକେଶ କୁମାର ବାଇକ୍ ଧକ୍କା କାରଣରୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶବଗୃହର ଫ୍ରିଜରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପାଖାପାଖି ୭ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେବେ ପୋଲିସ ପଞ୍ଚନାମା ଦାଖିଲ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେବେ ମୃତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧୁବାଲା କୁମାରଙ୍କ ଶରୀରରେ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ମଧୁବାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ସେ ମରି ନାହାନ୍ତି । ଏହା କିପରି ହେଉଛି । ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ।’ ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଶିବସିଂହ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ କୁମାରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । କୁମାରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

Man who was declared dead after an accident and was kept inside the freezer of the mortuary turned out to be alive while filing 'panchnaama' before sending the body for autopsy. Incident reported from UP'S Moradabad.

