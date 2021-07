ଦୀପକ କାବ୍ରା ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ହେଲେ ଅଲିମ୍ପିକର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଜଜ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ବିଚାରପତି ଦୀପକ କାବ୍ରା ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ । ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବିଚାରପତି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସର ମ୍ୟାଚ୍ ୨୩ ଜୁଲାଇରୁ ୮ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ୧୮ ଟି ଗେମରେ ଭାରତର ୧୨୦ ଖେଳାଳି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଖେଳାଳି ଦୀପା କର୍ମାକର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସରେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଜଜ୍ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ! ଟୋକିଓ ୨୦୨୦ ପାଇଁ ଦୀପକ କାବ୍ରାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏଥର ପ୍ରଣତୀ ନାୟକ ଭାରତରୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।

First Indian ever to get selected to Judge Gymnastics at an Olympic Games! 👏

Congratulations Deepak Kabra bhaiya for this wonderful accomplishment and best wishes for #Tokyo2020 pic.twitter.com/niK2H5kgAF

— Dipa Karmakar (@DipaKarmakar) July 11, 2021