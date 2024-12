ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ କେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ EDକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ନର ଭିକେ ସକ୍ସେନା ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୫ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖାଦେଇପାରେ ।

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦାବି କରିଛି କି ସେ ଅବକାରୀ ନୀତିର ସୂତ୍ର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୱୟନରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ୧୭ ତାରିଖରେ ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ୭ରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଜୁଲାଇ ୯ରେ କୋର୍ଟ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପ୍ କହିଛି କି ତଥାକଥିତ ମଦ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ୫୦ ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ଦଲିଲ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ୨୫୦ରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱର୍ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ସତ୍ତେ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇନଥିଲା । ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ବିଜେପିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ ।

Delhi LG VK Saxena has given sanction to the Enforcement Directorate to prosecute AAP chief and Former Delhi CM Arvind Kejriwal in the excise policy case: LG Office

On December 5, the Enforcement Directorate sought permission for sanction of prosecution against Arvind Kejriwal.

— ANI (@ANI) December 21, 2024