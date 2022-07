(Video) କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଚୁଟି ଝିଙ୍କି ଗାଡ଼ିରେ ବନ୍ଦ କଲା ପୋଲିସ: ଲୋକ କହିଲେ- ‘ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ମୁହଁକୁ ପିଟି ନାହାନ୍ତି’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଇଡିର ପଚରାଉଚରାକୁ ବିରୋଧ କରି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀନିବାସ ବିଭିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଟାଣିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଠେଲି ଗାଡ଼ିରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ।

ଘଟଣାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାର ମଜା ନେଇ କହୁଛନ୍ତି କି, ‘ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ କି, ମୁହଁକୁ ପିଟି ନାହାନ୍ତି ।’

ତେବେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ପରେ ଯବାନମାନେ ଆସି ଅଟକାଇବା ସହ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ପୂରାଉଛନ୍ତି । ଏଆଇସିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ପୂରାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ଯବାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ଝିଙ୍କିବା ସହ ଠେଲି ଠେଲି ଗାଡ଼ିରେ ପୂରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

#WATCH | Delhi Police personnel seen pulling the hair of National President of Indian Youth Congress, Srinivas BV, and manhandling him earlier during the party's protest.

(Source: Congress) pic.twitter.com/ODyN1YjERG

— ANI (@ANI) July 26, 2022