ବଦଳିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠିକଣା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଶିଫ୍ଟ ହେଲେ ଆତିଶୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆତିଶୀ । ନିକଟରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ନୂତନ ବାସଭବନ ଆଲଟ୍ କରାଯାଇଛି । ସୋମବାର ୬, ପ୍ଲାଗଷ୍ଟାଫ୍ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆତିଶୀ ଶିଫ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେଜରିୱାଲ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୁଟିୟନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଶିଫ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଅଧିକାରିକ ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସହ ନୂତନ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଶିଫ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆତିଶୀ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର କାଲକାଜିରେ ରହୁଥିଲେ ।

VIDEO | Delhi CM Atishi’s belongings shifted to the official residence of Chief Minister. She is expected to relocate to CM’s residence later today.

Former Delhi chief minister Arvind Kejriwal on Friday vacated the CM’s residence and moved to AAP MP Ashok Mittal’s bungalow at 5… pic.twitter.com/mREWYDwkan

— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2024