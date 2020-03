କରୋନାରୁ ବିନାଶ: ଇରାନରେ ଖୋଳାଯାଉଛି ଶହ ଶହ କବର । ଶବ ଉପରେ ଢଳାଯାଉଛି ଚୂନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ଇରାନରେ କରୋନା ଭାଇରସରେ ୧୦,୦୭୫ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪୨୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ କରୋନା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କୋମ ସହର । ଏହି ସହରରେ ଚୁପଚାପ୍ ଭାବେ ଶହ ଶହ କବର ଖୋଳାଚାଲିଛି । ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଇରାନରେ ଦେଶରେ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋମ ସହରର ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଶହ ଶହ କବର ଖୋଳାଯାଉଛି ବୋଲି ଗାର୍ଜିନିୟା ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ଖବର ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୂୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା କି, କୋମରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଶହ ଶହ କବର ଖୋଳାଯାଉଛି ।

ତେବେ କୋମ ସହର ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ୨୪ ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ଏହି କବର ଖୋଳାଚାଲିଛି ।

Saqqez, W #Iran

Graves being prepared for coronavirus deaths

In your opinion, should we believe the official numbers of only 124 deaths across Iran?#COVIDー19 pic.twitter.com/TD0jvwlZm3

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) March 6, 2020