Video; ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ- ‘ଦେବତା ଅର୍ଥ ଭଗବାନ କି ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ…’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଡାଲାସସ୍ଥିତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସାସରେ ‘ଦେବତା’ର ଭିନ୍ନ ଏକ ସଂଜ୍ଞା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ରାଜନୀତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି, ରାଜନୀତିରେ ଆତ୍ମ-ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ “ଦେବତା ଅର୍ଥ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବନା ତାଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମାନ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟକ୍ତି । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା।”

ଆମ ରାଜନୀତିର ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କିପରି ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦମନ କରିବେ, ନିଜ ଭୟ, ଲୋଭ କିମ୍ବା ଅଭିଳାଷକୁ କିପରି ଦମନ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଭୟ ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଏହି ଧାରଣାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭୟ, ଲୋଭ କିମ୍ବା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଦମନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାରଣାଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି କେବଳ ନିଜ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା।

