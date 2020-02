୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୦କୋଟି ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ : ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୮ା୨(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଇସ୍ପାତ ବ୍ୟବହାର ନେଇ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ସେହି କର୍ମଶାଳାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଇସ୍ପାତ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି । ଦେଶର ୮୦% ଖଣି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ବାର୍ଷିକ ୨.୭ କୋଟି ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି । ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୦କୋଟି ଟନ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

Today Odisha is the highest steel producing state in the country.

We are working to strengthen the steel ecosystem in Odisha. By 2030, Odisha's steel production alone is set to cross 100 MT. pic.twitter.com/XlawV0IVwf

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) February 28, 2020