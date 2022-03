IPL ପୂର୍ବରୁ ଧୋନୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଚେନ୍ନାଇର ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି IPL ୨୦୨୨ ଉପରେ । କାରଣ ଚଳିତ ସିଜନ ଖୁବ ଦମଦାର ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି । ସିଜନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ କୋଲକାତା ବିରୁଦ୍ଦରେ ଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଢିଛି ଚିନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରୁ ସାମାନ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନୀ । ଦଳର ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଏବେ ଟିମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Reeling with joy when he comes IN! 💛#WhistlePodu 🦁💛 @Ruutu1331 pic.twitter.com/pCGSBkQvzR

— Chennai Super Kings – Mask P😷du Whistle P🥳du! (@ChennaiIPL) March 16, 2022