Victory Memorial! ୱାନଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଧୋନୀଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ସରପ୍ରାଇଜ: ବିଶ୍ୱକପ ଛକା ସହ କନେକ୍ସନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୧୧ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚକୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ । ନା କେହି ଭୁଲି ପାରିବେ ଅଦିନାୟକ ଧୋନୀଭ୍କର ସେହି ଐତିହାସିକ ବିଶାଳ ଛକାକୁ । ଆଜି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଛକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ରହିଛି । ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ଛକାକୁ ୱାନଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଶଟ୍ କୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ।

#ThisDayThatYear – In 2011, “Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years” – in @RaviShastriOfc 's immortal voice pic.twitter.com/Q61sLx10VA

ଶେଷ ୧୧ ବଲରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟ ପାଇଁ ୪ ରନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କୁଲଶେଖରାଙ୍କ ବଲରେ ଏକ ବିଶାଳ ଛକା ଲଗାଇଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନୀ । ଏହାସହିତ ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଧୋନୀଙ୍କ ଏହି ଛକାରେ ବଲ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡିଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇଛି ଏମସିଏ । ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡସର ୫ଟି ସିଟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରିଟାୟାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସଂଘ । ଏହାକୁ ‘ୱାର୍ଲଡକପ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ମେମୋରିଆଲ’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ବଲ ପଡିଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ୫ଟି ସିଟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏହି ସ୍ପଟକୁ ଏମ.ଏସ ଦୋନୀଙ୍କ ଉପସ୍ତିତିରେ ଏମସିଏ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।

Mumbai| 2011 World Cup victory memorial will be built at the site where Dhoni's winning six had landed in Wankhede stadium. 5 chairs of MCA (Mumbai Cricket Association) pavilion stand will be removed for this(seat number J282 -J286). Today, MS Dhoni will be felicitated at the… pic.twitter.com/5VylzzFoPA

