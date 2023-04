Video: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ନିଶା, କହିଲେ ମୋତେ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ପସନ୍ଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍କ ଜିନ୍ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ପାର୍କ ଜିନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ କୋରିଆ ସେମାନଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ୫୦ ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍କ ଜିନ୍ ଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ‘ନମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୋର ନାମ ପାର୍କ ଜିନ୍’। ନିଜର ମତକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।

ପାର୍କ ଜିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋରିଆରେ ନାଟୁ-ନାଟୁ ନୃତ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି RRR ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ମୁଁ ବଲିଉଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ 3 ଇଡିଅଟ୍ସ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।

ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାର୍କ ଜିନ୍ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାର୍କ ଜିନ୍ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଭାରତ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍କ ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ ଚେନ୍ନାଇ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ।

#WATCH | South Korea's Foreign Minister Park Jin introduces himself in Hindi as he talks about India- Republic of Korea celebrating 50th anniversary of diplomatic relations this year.

"India is a very important country in our Indo-Pacific strategy," he says pic.twitter.com/DpFOEKpBRx

— ANI (@ANI) April 7, 2023