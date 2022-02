ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ RSS ଏଜେଣ୍ଟ କହିଲେ ଅଖିଳେଶ: ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପଛର ସତ୍ୟତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅଖିଳେଶ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବିଜେପି ଓ ଆରଏସଏସ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭିଡିଓଟି ଜାନୁୟାରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ ଶୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ।

କନୌଜରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଅଖିଳେଶ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଛିବ୍ରାମୁରେ ରହିଥିବା ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅଖିଳେଶ ଏଭଳି କହିଥିଲେ । ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓରେ ଅଖିଳେଶ ଆହତଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଉପରେ ପଡି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଅଖିଳେଶ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାତ୍ର ଆପଣ ବିଜେପି କିମ୍ବା ଆରଏସଏସ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଖିଳେଶ କହିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଉକ୍ତ ରୁମରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଖିଳେଶ କହିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଅଖିଳେଶ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କହିଥିବା ନେଇ ମତ ରଖିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ।

#WATCH Former CM Akhilesh Yadav who went to meet injured of Kannauj accident, at a hospital in Chhibramau asks Emergency Medical Officer to leave the room as he speaks about compensation amount been given to the injured,says, "Tum sarkar ka paksh nahi le sakte…bahar bhaag jao". pic.twitter.com/U3DrdHI1se

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 14, 2020