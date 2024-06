Ball Tampering କରିଥିଲେ ହାରିସ ରୌଫ? ଆମେରିକା ପାଇଁ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର । ସୁପର ଓଭର ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି ଆମେରିକା । ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରିକେଟରେ ବଡ଼ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ରହିଛି । ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଫେଲ ମାରିଛି । କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟରୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛି । ତେବେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଷ୍ଟାର ବୋଲର ହାରିସ ରୌଫଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବଲ ଟାମ୍ପରିଙ୍ଗ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚରେ ଆମେରିକା ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ହାରିସ ରୌଫଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବଲ ଟାମ୍ପରିଙ୍ଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଆମରେିକାର ସିନିୟର କ୍ରିକେଟର ରଷ୍ଟି ଥେରନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ୨ ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ବଲରେ କିପରି ରିଭର୍ସ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଥେରନ୍ । ସେ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମ୍ୟାଚରେ ହାରିସ ରୌଫ ଆଙ୍ଗଠି ନଖରେ ବଲକୁ ଘସୁଥିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଟାମ୍ପରିଙ୍ଗ କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଥେରନଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ବିଶ୍ୱକପରେ ଏଭଳି ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।

@ICC are we just going to pretend Pakistan aren't scratching the hell out of this freshly changed ball? Reversing the ball that's just been changed 2 overs ago? You can literally see Harris Rauf running his thumb nail over the ball at the top of his mark. @usacricket #PakvsUSA

— Rusty Theron (@RustyTheron) June 6, 2024