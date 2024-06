ରିଲ୍ସ କରିବା ନିଶା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହୋଇଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: ଦେଖନ୍ତୁ Video

ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ରିଲ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯାଏ ଯେ ରିଲ୍ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ।

ତାଜା ମାମଲା ମେକ୍ସିକୋରୁ ଆସିଛି । ଭିଡିଓ ଏବଂ ସେଲଫି ନେଇ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରାକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ପିଲା ସହିତ ଟ୍ରାକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଆପଣ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟରେ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ରିଲ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ ।

ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନର ଏକ ଅଂଶ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିସାରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ :-

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ଟ୍ରେନ୍ କାନାଡା ଦେଇ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି ଯାଏ ।

ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି :-

ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ରିଲ୍ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

MEXICO – In Hidalgo, a famous train that comes from Canada and travels all the way to Mexico City, attracting locals, struck a woman who was trying to take a selfie as the train approached. She passed at the scene. Article in comments. pic.twitter.com/32XdsCehEB

— The Many Faces of Death (@ManyFaces_Death) June 5, 2024