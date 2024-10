ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛି କି- ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ୨୧ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରୀ ରାମ କାଳ୍ପନିକ , ଏହି ଅଭିଯୋଗର ବିପରୀତ ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦ ବର୍ଷ ପରେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ମହାନ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣଙ୍କୁ କଳ୍ପନାକାରୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜବାବ୍ ଦେଇଛି ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ।

ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ, ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ରାବଣର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ୨୧ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାମ ୨୧ ଦିନ ପାଦରେ ଲଙ୍କାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ପୁରାଣରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ୨୧ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ପାଦରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ୨୧ ଦିନ ସମୟ ଦେଖାଉଛି ।

ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସକୁ ଦେଖିଲେ, ଲଙ୍କାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ୨୧ ଦିନ ଲାଗେ । ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଲଙ୍କା ରାଜଧାନୀରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩,୧୨୫.୬ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଦେଖାଏ । କେବଳ ଏହା ନୁହେଁ, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ୫୪୨ ଘଣ୍ଟା ନେଇଥାଏ । ଦିନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ୨୧ ଦିନ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ।

ଏହି ବିଷୟରେ ମୁକୁଲ ଦେଖାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଦଶହରାର ୨୧ ଦିନ ପରେ ଦିୱାଲୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେନେଇ ଗୁଗୁଲ ମାନଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁକୁଲ ଦେଖାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଦଶହରାର ୨୧ ଦିନ ପରେ ଦିୱାଲୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ୨୧ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ଚେକ୍ କଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି । କାରଣ ମାନଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଲଙ୍କାରୁ ପାଦରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବାକୁ ୨୧ ଦିନ ଲାଗେ । ଶ୍ରୀ ରାମ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀ ରାମ ଦ୍ରୁତତମ ମାର୍ଗ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଟୁଇଟ୍ ରେ କହିଛନ୍ତି ।

Why is Diwali celebrated 21 days after Dussehra.

They told me that it took Shree Ram ji 21 days to walk from Srilanka to Ayodhya.

I then checked it in Google maps and I was just shocked to see it does take 21 days to get back.

So Shree Ram ji did exist and he knew the… pic.twitter.com/d2uedGp2d6

— Mukul Dekhane (@dekhane_mukul) October 12, 2024