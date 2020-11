ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୪/୧୧: ଆଜି ସାରା ଦେଶ ମନାଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ମନା ହୋଇଛି। କେବଳ ଦୀପ ଲଗାଇ ଲୋକେ ପାଳିବେ ଦୀପାବଳି ।

सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक मंगलकामनाएं।

Wishing everyone a Happy Diwali! May this festival further brightness and happiness. May everyone be prosperous and healthy.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2020