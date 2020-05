ମେଡିକାଲରେ ନିଆରା ବାହାଘର: ଡାକ୍ତର ବରକୁ କନିଆ ନର୍ସ

ୟୁକେର ଲଣ୍ଡନରେ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କ ଏକ ନିଆରା ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କରୋନା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହେଁ ମେଡିକାଲରେ ହିଁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଦୁହିଁଙ୍କ ବାହାଘର ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ୩୪ ବର୍ଷର ଜୈନ ଟିପିଙ୍ଗ ଓ ୩୦ ବର୍ଷର ଅନାଲନ ପରସ୍ପରକୁ ଅଗଷ୍ଟରେ ବାହା ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବାହାଘରର ତାରିଖ ବାତିଲ କରିଥିଲେ । ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ ଭୟ ଥିଲା କି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉତ୍ତରୀ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଆସି ବାହାଘରରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ।

A doctor and nurse from St Thomas’ who had to cancel their wedding due to the #coronavirus outbreak have got married in the hospital’s historical chapel.

Read about Jann and Annalan’s special day and why it meant so much to them to tie the knot at work https://t.co/ECH4nJuBSo pic.twitter.com/tz6T0jj2Bi

— Guy's and St Thomas' (@GSTTnhs) May 26, 2020