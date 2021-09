ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କଲେ ଡ଼ାକ୍ତର; ପ୍ରଶଂସାରେ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ସମ୍ବଲପୁର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର):ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ର ଆବାସିକ ଡାକ୍ତର ତଥା ସମାଜ ସେବୀ ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ । କେତେବେଳେ ଗରିବ ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ ତ କେତେବେଳେ ଅସହାୟ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ରେ ବୋହି ରାସ୍ତା ପାର କରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସଂଶା ସାଉଁଟିଥିବା ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଏବେ ଜଣେ ଗରିବ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅ ପରି ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚା ରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବୁର୍ଲାରେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାହା ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ । ଏହି ପଦଷକ୍ଷପ ସମାଜରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Appreciation for Dr. Shankar Ramchandani, an Assistant Professor in VIMSAR Burla for coming forward to perform the last rites of a 62-year-old destitute woman to give her a dignified farewell. This compassionate gesture will set an example in society.

— CMO Odisha (@CMO_Odisha) September 1, 2021